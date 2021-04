Highlights e gol Spezia-Inter 1-1: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Spezia-Inter, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Al Picco primo tempo nel quale va in vantaggio lo Spezia grazie al tiro di Farias e con la complicità di Handanovic, poi arriva il pareggio di Perisic. Nel secondo tempo assedio nerazzurro: due pali di Lautaro Martinez, due gol annullati, un salvataggio sulla linea e una occasione clamorosa fallita da Lukaku a tu per tu. L’Inter pareggia, ma allunga in classifica: lo scudetto dista nove punti. LE PAGELLE E I VOTI 1-0 FARIAS 1-1 PERISIC SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di. Al Picco primo tempo nel quale va in vantaggio lograzie al tiro di Farias e con la complicità di Handanovic, poi arriva il pareggio di Perisic. Nel secondo tempo assedio nerazzurro: due pali di Lautaro Martinez, due gol annullati, un salvataggio sulla linea e una occasione clamorosa fallita da Lukaku a tu per tu. L’pareggia, ma allunga in classifica: lo scudetto dista nove punti. LE PAGELLE E I VOTI 1-0 FARIAS 1-1 PERISIC SportFace.

