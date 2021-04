Giornata della Terra Iniziative anche in Puglia (Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi ricorre l’Earthday, Giornata della Terra. Istituita mezzo secolo fa, mai come quest’anno forse è legata alla consapevolezza della necessità di fronteggiare i cambiamenti climatici e prendere altri provvedimenti a tutela del pianeta. Provvedimenti che devono essere istituzionali, dei colossi industriali come le piccole imprese, degli enti a vario livello, delle comunità grandi o piccole, dei singoli cittadini. Iniziative anche in Puglia per la Giornata della Terra. L'articolo Giornata della Terra <small class="subtitle">Iniziative anche in Puglia</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi ricorre l’Earthday,. Istituita mezzo secolo fa, mai come quest’anno forse è legata alla consapevolezzanecessità di fronteggiare i cambiamenti climatici e prendere altri provvedimenti a tutela del pianeta. Provvedimenti che devono essere istituzionali, dei colossi industriali come le piccole imprese, degli enti a vario livello, delle comunità grandi o piccole, dei singoli cittadini.inper la. L'articolo in proviene da Noi Notizie..

Advertising

Hyundai_Italia : #Hyundai e i #BTS lanciano “For tomorrow, we won’t wait”, il video per ispirare le persone a riflettere sul futuro… - MinisteroSalute : ??#22aprile - Giornata Nazionale della Salute della Donna ??Il giusto percorso verso la cura parte dalla prevenzione… - Agenzia_Ansa : Oggi si celebra la Giornata della Terra e il tema di quest'anno è 'Restore Our Earth', 'Ripariamo la nostra Terra',… - Kiunsys : RT @Municipia_Spa: Oggi è la #giornatamondialedellaterra. Una occasione per riflettere sul ruolo delle città per un cambiamento sostenibile… - siviaggia : #giornatamondialedellaterra, 10 meravigliose cartoline da un pianeta ??da salvare -