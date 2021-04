Giornata della Terra, cos’è (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il 22 aprile tutto il mondo celebra la Giornata della Terra, l’Earth Day che da oltre 50 anni mobilita milioni di persone di ogni continente per la tutela del Pianeta. ‘Restore Our Earth’ (Rispristina la nostra Terra) è il tema del 2021 che intende sollecitare soluzioni contro il degrado ambientale e il cambiamento climatico perché solo un Pianeta sano è garanzia di sussistenza, lavoro e salute per l’umanità. La Giornata della Terra nasce negli Usa sulla scia della pubblicazione nel 1962 del libro di Rachel Carson, ‘Primavera silenziosa’, e di una crescente coscienza ambientalista, grazie alle iniziative di John McConnell, attivista per la pace che propose inizialmente una Giornata per celebrare la Terra e per ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il 22 aprile tutto il mondo celebra la, l’Earth Day che da oltre 50 anni mobilita milioni di persone di ogni continente per la tutela del Pianeta. ‘Restore Our Earth’ (Rispristina la nostra) è il tema del 2021 che intende sollecitare soluzioni contro il degrado ambientale e il cambiamento climatico perché solo un Pianeta sano è garanzia di sussistenza, lavoro e salute per l’umanità. Lanasce negli Usa sulla sciapubblicazione nel 1962 del libro di Rachel Carson, ‘Primavera silenziosa’, e di una crescente coscienza ambientalista, grazie alle iniziative di John McConnell, attivista per la pace che propose inizialmente unaper celebrare lae per ...

