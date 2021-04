Fulvio Collovati nega il corteggiamento di Giulia Salemi | “Diceva amore a tutti…” VIDEO

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La pesante accusa di CaterinaDopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello vip 5fu ospite a Live Non è la D’Urso. In quell’occasione l’influencer italo-persiana è stata aggredita verbalmente dalla giornalista Caterinache l’ha accusata davanti a tutti di averci provato con suo marito. “Sono passati tanti L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Avete mai visto Clementina figlia di Fulvio Collovati? È bella da impazzire - #Avete #visto #Clementina #figlia - infoitcultura : Giulia Salemi, Fulvio Collovati smentisce le avances: 'Chiamava tutti amore' - infoitcultura : Giulia Salemi e l’accusa di avances a Fulvio Collovati: tutta la verità - infoitsport : Superlega, Fulvio Collovati in ESCLUSIVA: “Questo calcio non mi appartiene, abbiamo superato il limite” - BITCHYFit : Giulia Salemi, Caterina Collovati l’aggredì: “Ci hai provato con mio marito”, la replica di Fulvio Collovati… -

Ultime Notizie dalla rete : Fulvio Collovati

A scanso d'equivoci però, nella puntata di ieri pomeriggio di Domenica " Live è intervenuto il diretto interessato di quel messaggio,, andando a chiarire ancor meglio tutte le ...Alcuni mesi fa Giulia Salemi è stata accusata pubblicamente da Caterinadi aver fatto delle avances a suo marito,. Lo stesso ex calciatore si è espresso in merito alla vicenda. Giulia Salemi: le avances aIn diretta tv a Live - Non è la D'Urso Caterinaaveva accusato ...Giulia Salemi mesi fa era stata attaccata da Caterina Collovati. Finalmente oggi suo marito Fulvio Collovati fa chiarezza ...Fulvio Collovati, campione del mondo con la Nazionale italiana a Spagna '82, a Rai Sport ha commentato con grande durezza la nascita della Superlega: "Una pugnalata alla schiena del ...