Ultime Notizie dalla rete : Ellie Goulding Ellie Goulding mostra il pancione, nuda e coperta solo... di vernice Completamente nuda col suo pancione in bella vista e i lungi capelli di una parrucca 'alla Rapunzel' a coprirle il topless. Ellie Goulding posa per la cover di 'Paper' e nell''audace' servizio fotografico firmato da Steph Wilson appare senza veli ricoperta solo da vernice colorata La cantante americana aspetta il suo primo ...

Giordana Angi e Loredana Bertè, splendido annuncio: fan pazzi di gioia L'album è prodotto da ZEF e mixato da Robert Orton " vincitore di tre Grammy Awards che vanta collaborazioni con star internazionali del calibro di Lady Gaga, Ellie Goulding e Lana del Rey.

Giordana Angi assicura che è Tuttapposto e lo fa con Loredana Berté Il 14 maggio uscirà il mio nuovo album “Mi Muovo”. È un disco nato per spostarsi verso nuovi orizzonti e abbracciare l’idea di un cambiamento continuo. A marzo 2020, quando il mondo si è fermato, sono ...

