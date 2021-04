Chauvin condannato per il caso Floyd. Una ragazza nera uccisa dalla polizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il verdetto della giuria di Minneapolis è stato unanime. L'ex agente aveva ucciso l'afroamericano tenendogli un ginocchio sul collo fino a soffocarlo. 'Oggi abbiamo compiuto un passo in avanti contro ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il verdetto della giuria di Minneapolis è stato unanime. L'ex agente aveva ucciso l'afroamericano tenendogli un ginocchio sul collo fino a soffocarlo. 'Oggi abbiamo compiuto un passo in avanti contro ...

Advertising

repubblica : ?? Processo Floyd, l'ex agente Chauvin condannato per omicidio - SkyTG24 : ???? L'ex agente Chauvin condannato per l'omicidio di #GeorgeFloyd ?? - robertosaviano : #Chauvin è stato condannato per l'omicidio di George Floyd, dichiarato colpevole per tutti i capi d'accusa. Una sen… - tulipesel : RT @fanpage: “Oggi abbiamo compiuto un passo avanti contro il razzismo sistemico che è una macchia per l’anima del nostro Paese” #GeorgeFlo… - Sermocity : RT @BettaPiccolotti: L’ex-poliziotto Derek Chauvin è stato appena condannato per l’omicidio di George Floyd. Questa volta la giustizia ha v… -