Bando per 129 alloggi con procedura digitale: chi è senza computer come accede? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un assistente sociale che denuncia la difficoltà, se non l’impossibilità, per i più bisognosi di accedere ad un Bando per un alloggio popolare attraverso le procedure digitali. Caro direttore, c’è una povertà invisibile che avanza senza fare rumore né clamore. È la povertà che lascia ai margini le persone che hanno poca dimestichezza con la tecnologica. Anche se quello della digitalizzazione è uno dei pilastri principali su cui si basa il “recovery plan” che il Governo italiano deve presentare alla Commissione europea. Si afferma in più sedi che la digitalizzazione delle attività economiche nel nostro Paese è un passaggio obbligatorio se vogliamo continuare a prosperare e rimanere competitivi a livello internazionale. Ma a che serve prosperare e restare competitivi se c’è un ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un assistente sociale che denuncia la difficoltà, se non l’impossibilità, per i più bisognosi dire ad unper uno popolare attraverso le procedure digitali. Caro direttore, c’è una povertà invisibile che avanzafare rumore né clamore. È la povertà che lascia ai margini le persone che hanno poca dimestichezza con la tecnologica. Anche se quello della digitalizzazione è uno dei pilastri principali su cui si basa il “recovery plan” che il Governo italiano deve presentare alla Commissione europea. Si afferma in più sedi che la digitalizzazione delle attività economiche nel nostro Paese è un passaggio obbligatorio se vogliamo continuare a prosperare e rimanere competitivi a livello internazionale. Ma a che serve prosperare e restare competitivi se c’è un ...

