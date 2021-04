Aveva detto di voler ripartire solo dopo il compleanno della regina, ma perchè il principe Harry ci ha ripensato, andandosene da Windsor in tutta fretta? (Di mercoledì 21 aprile 2021) X Non ce l’ha fatta più, il principe Harry. E anche a costo di rattristare ancora di più la nonna Elisabetta, nel giorno del suo 95esimo compleanno e a pochi giorni dai funerali del marito Filippo, il nipote prediletto ha deciso di tornarsene a casa in California, dalla moglie incinta Meghan e dal figlio Archie. Il duca di Sussex è stato visto in auto, all’uscita di un terminal privato dell’aeroporto di Los Angeles, poco dopo l’atterraggio del volo American Airlines su cui Aveva viaggiato, e poi di nuovo ai cancelli della villa dei Sussex a Montecito, alle quattro del pomeriggio ora locale. Leggi anche › La regina Elisabetta compie 95 anni, primo compleanno da vedova ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 21 aprile 2021) X Non ce l’ha fatta più, il. E anche a costo di rattristare ancora di più la nonna Elisabetta, nel giorno del suo 95esimoe a pochi giorni dai funerali del marito Filippo, il nipote prediletto ha deciso di tornarsene a casa in California, dalla moglie incinta Meghan e dal figlio Archie. Il duca di Sussex è stato visto in auto, all’uscita di un terminal privato dell’aeroporto di Los Angeles, pocol’atterraggio del volo American Airlines su cuiviaggiato, e poi di nuovo ai cancellivilla dei Sussex a Montecito, alle quattro del pomeriggio ora locale. Leggi anche › LaElisabetta compie 95 anni, primoda vedova ...

