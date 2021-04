Atp Belgrado 2021, esordio facile per Djokovic: battuto in due set Kwon (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tutto abbastanza facile per Novak Djokovic nel secondo turno del torneo Atp di Belgrado 2021. Il tennista serbo esordisce in maniera positiva nel torneo di casa dopo le delusioni di Montecarlo e vince seppur con qualche patema d’animo sul coreano Kwon Soonwoo col punteggio di 6-1 6-3. La partita, rimandata di due ore esatte per via del maltempo sui campi del circolo serbo che ospita il 250, si è chiusa in poco più di un’ora davvero in poco tempo per l’arrendevolezza dell’asiatico e per la voglia di Nole di chiudere subito il discorso sprecando meno energie psicologiche e fisiche possibili. Djokovic prende subito il sopravvento a inizio primo set e in risposta diventa ingiocabile, conquistando due break di fila e tenendo il servizio in maniera più o meno agevole. Una volta trovatosi sul ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tutto abbastanzaper Novaknel secondo turno del torneo Atp di. Il tennista serbo esordisce in maniera positiva nel torneo di casa dopo le delusioni di Montecarlo e vince seppur con qualche patema d’animo sul coreanoSoonwoo col punteggio di 6-1 6-3. La partita, rimandata di due ore esatte per via del maltempo sui campi del circolo serbo che ospita il 250, si è chiusa in poco più di un’ora davvero in poco tempo per l’arrendevolezza dell’asiatico e per la voglia di Nole di chiudere subito il discorso sprecando meno energie psicologiche e fisiche possibili.prende subito il sopravvento a inizio primo set e in risposta diventa ingiocabile, conquistando due break di fila e tenendo il servizio in maniera più o meno agevole. Una volta trovatosi sul ...

