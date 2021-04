Agnelli getta la spugna, “La Superlega non esiste più” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Superlega, si arrende anche Agnelli: “Il progetto non esiste più senza i club inglesi”. Ora bisogna limitare i danni. Anche Agnelli getta la spugna e ammette il clamoroso fallimento della Superlega dopo che i club inglesi hanno fatto un passo indietro. Un passo indietro che, secondo le indiscrezioni, sarebbe figlio delle pressioni del governo e di una offerta presentata proprio dalla UEFA, che avrebbe attratto nuovamente le squadre della Premier che avevano aderito alla nuova competizione. ANDREA AgnelliSi arrende anche Agnelli, “Il progetto della Superlega non esiste più senza i club inglesi” Ma i motivi del passo indietro delle inglesi non contano. Quello che conta è che il progetto ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 aprile 2021), si arrende anche: “Il progetto nonpiù senza i club inglesi”. Ora bisogna limitare i danni. Anchelae ammette il clamoroso fallimento delladopo che i club inglesi hanno fatto un passo indietro. Un passo indietro che, secondo le indiscrezioni, sarebbe figlio delle pressioni del governo e di una offerta presentata proprio dalla UEFA, che avrebbe attratto nuovamente le squadre della Premier che avevano aderito alla nuova competizione. ANDREASi arrende anche, “Il progetto dellanonpiù senza i club inglesi” Ma i motivi del passo indietro delle inglesi non contano. Quello che conta è che il progetto ...

