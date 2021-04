(Di martedì 20 aprile 2021) C'è nervosismo in casala brutta prestazione di domenica 18 aprile in MotoGP. Anzi,un weekend da dimenticare, un fine settimana che ha visto Maverick soffrire moltissimo tra ...

Advertising

motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Viñales perde le staffe: chiuso il profilo Twitter dopo la polemica coi follower) è s… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #MotoGP: Maverick #Viñales perde le staffe: chiude il profilo #Twitter dopo la polemica con i follower @MotoGP @mvkoficial… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Viñales perde le staffe: chiuso il profilo Twitter dopo la polemica coi follower) è s… - Gazzetta_it : #MotoGP: Maverick #Viñales perde le staffe: chiude il profilo #Twitter dopo la polemica con i follower @MotoGP… - nxvantatre : @DA3WCHITA Spero sia stata una bella gara, secondo me dev’essere un’emozione unica. No comunque viñales secondo me… -

Ultime Notizie dalla rete : Viñales perde

Corriere dello Sport

C'è nervosismo in casadopo la brutta prestazione di domenica 18 aprile in MotoGP. Anzi, dopo un weekend da dimenticare, un fine settimana che ha visto Maverick soffrire moltissimo tra penalizzazioni dubbie e un'...'The same old story' , direbbero in inglese: chi vince festeggia e chispiega. Davanti ai microfoni dei giornalisti il centauro Yamaha non è riuscito a dissimulare la propria evidente delusione:...