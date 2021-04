Verona-Fiorentina 1-2: la Viola respira (Di martedì 20 aprile 2021) La Fiorentina torna a vincere e lo fa soffrendo. Vlahovic porta in vantaggio la Viola con un penalty allo scadere del primo tempo, poi Caceres raddoppia nella ripresa. Salcedo riaccende le speranze, ma non basta. Verona-Fiorentina è storia e sono tre punti importanti per la lotta salvezza dei fiorentini. Quali sono le scelte dei tecnici? Solito 3-4-2-1 per Juric. Tra i pali c’è Silvestri, che sarà difeso da Dawidowicz, Günter e Dimarco. Gli interni del centrocampo sono Tamèze e Ilic, sulle fasce spazio a Faraoni e Lazovic. Non c’è Zaccagni sulla trequarti, ci saranno invece Barak e Bessa. In avanti spazio a Lasagna. 3-5-2 per la Viola di Giuseppe Iachini. L’estremo difensore è Dragowski, il reparto difensivo invece vedrà all’opera Caceres, Pezzella e Quarta. Le fasce saranno di Venuti e Pulgar. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 aprile 2021) Latorna a vincere e lo fa soffrendo. Vlahovic porta in vantaggio lacon un penalty allo scadere del primo tempo, poi Caceres raddoppia nella ripresa. Salcedo riaccende le speranze, ma non basta.è storia e sono tre punti importanti per la lotta salvezza dei fiorentini. Quali sono le scelte dei tecnici? Solito 3-4-2-1 per Juric. Tra i pali c’è Silvestri, che sarà difeso da Dawidowicz, Günter e Dimarco. Gli interni del centrocampo sono Tamèze e Ilic, sulle fasce spazio a Faraoni e Lazovic. Non c’è Zaccagni sulla trequarti, ci saranno invece Barak e Bessa. In avanti spazio a Lasagna. 3-5-2 per ladi Giuseppe Iachini. L’estremo difensore è Dragowski, il reparto difensivo invece vedrà all’opera Caceres, Pezzella e Quarta. Le fasce saranno di Venuti e Pulgar. ...

Advertising

acffiorentina : ? | 90’+4 Triplice fischio di Prontera, al Bentegodi finisce 1-2!! Verona ?? Fiorentina 1??-2?? #ForzaViola ??… - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: Calcio: Serie A, Verona-Fiorentina 1-2 nell'anticipo della 32ma giornata - Castello_RN : Guardatevi lo schifo del Verona contro la Fiorentina, poi cercate il male del calcio.. #SuperLega - franz_897 : RT @IlFlaco: Guardando sull'app è finita Verona-Fiorentina. Ora, per capire questo calcio del popolo tornato in auge da 2gg, un RT se NON a… - Frazzottero : RT @IlFlaco: Guardando sull'app è finita Verona-Fiorentina. Ora, per capire questo calcio del popolo tornato in auge da 2gg, un RT se NON a… -