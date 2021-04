Superlega | Vierchowod | ‘è un torneo per ricchi | va contro i valori del calcio’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. – (Adnkronos) – “La mia è una bocciatura completa della. E’ unperche vadel calcio”. Pietro, vincitore della Champions League nel 1996 con la maglia della Juventus, commenta così all’Adnkronos la nascita della. “Dipendesse da me squalificherei le società e non le farei più giocare nei campionati nazionali -aggiunge l’ex difensore di Roma e Sampdoria-. Inoltre non permetterei ai giocatori che militano nelle 12 squadre delladi vestire la maglia della Nazionale”. L'articolo CalcioWeb.