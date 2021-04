Superlega, in arrivo le prime ‘defezioni’: due squadre pensano al dietrofront (Di martedì 20 aprile 2021) La Superlega continua a portare motivi di grande discussione. Secondo alcune voci provenienti dall’Inghilterra alcuni club inglesi starebbero pensando di cambiare idea sulla partecipazione alla competizione. E’ quanto confermato anche da Gary Neville, oggi commentatore: le squadre sarebbero Manchester City e Chelsea. L’ex difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni al Daily Mail e anche il “The Guardian” conferma l’indiscrezione: le due squadre potrebbero decidere per l’inversione di marcia. Anche il Liverpool potrebbe cambiare idea: “Joel Glazer non cambierà idea facilmente! Jurgen Klopp e i giocatori senior dovrebbero far cambiare idea a FSG. Il Manchester City molto probabilmente cederà. Questo non fa per loro! Gli altri 3 seguiranno l’esempio degli altri”, è quanto riportato da Neville. Il comunicato della Premier League “La ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 aprile 2021) Lacontinua a portare motivi di grande discussione. Secondo alcune voci provenienti dall’Inghilterra alcuni club inglesi starebbero pensando di cambiare idea sulla partecipazione alla competizione. E’ quanto confermato anche da Gary Neville, oggi commentatore: lesarebbero Manchester City e Chelsea. L’ex difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni al Daily Mail e anche il “The Guardian” conferma l’indiscrezione: le duepotrebbero decidere per l’inversione di marcia. Anche il Liverpool potrebbe cambiare idea: “Joel Glazer non cambierà idea facilmente! Jurgen Klopp e i giocatori senior dovrebbero far cambiare idea a FSG. Il Manchester City molto probabilmente cederà. Questo non fa per loro! Gli altri 3 seguiranno l’esempio degli altri”, è quanto riportato da Neville. Il comunicato della Premier League “La ...

