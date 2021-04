Riaperture e spostamenti, oggi la riunione del Cts sulle regole. Possibile slittamento del coprifuoco (Di martedì 20 aprile 2021) riunione del Cts per le regole alla luce delle Riaperture e degli spostamenti consentiti dal prossimo 26 aprile. Al governo si discute di coprifuoco e pass. Annunciate le Riaperture a partire dal prossimo 26 Aprile, bisogna ora mettere nero su bianco le regole, e l’arduo compito spetta al Comitato Tecnico Scientifico, chiamato a dare indicazioni sui comportamenti da seguire con le Riaperture. In questo senso la via è quella della massima prudenza. Anche il premier Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno fatto sapere che le le Riaperture sono un rischio che è Possibile correre solo se saranno rispettate le regole base contro la diffusione del Covid, quindi distanza e mascherina. A ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 aprile 2021)del Cts per lealla luce dellee degliconsentiti dal prossimo 26 aprile. Al governo si discute die pass. Annunciate lea partire dal prossimo 26 Aprile, bisogna ora mettere nero su bianco le, e l’arduo compito spetta al Comitato Tecnico Scientifico, chiamato a dare indicazioni sui comportamenti da seguire con le. In questo senso la via è quella della massima prudenza. Anche il premier Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno fatto sapere che le lesono un rischio che ècorrere solo se saranno rispettate lebase contro la diffusione del Covid, quindi distanza e mascherina. A ...

Advertising

SabrinaPricl : RT @Agenzia_Ansa: Rimandata la riunione del Comitato tecnico scientifico nella quale gli esperti dovrebbero esprimere un parere sul pass an… - lies_the_rub : RT @Corriere: Spostamenti in zona arancione e rossa, coprifuoco, ristoranti: le regole per le riaperture - sara_trainini : RT @Corriere: Spostamenti in zona arancione e rossa, coprifuoco, ristoranti: le regole per le riaperture - lightmoon972 : RT @Corriere: Spostamenti in zona arancione e rossa, coprifuoco, ristoranti: le regole per le riaperture - Corriere : Spostamenti in zona arancione e rossa, coprifuoco, ristoranti: le regole per le riaperture -