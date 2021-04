Prima frattura all'interno della Superlega (Di martedì 20 aprile 2021) Il Manchester City non parteciperà più alla Superlega e presto il Chelsea dovrebbe uscire. La Superlega ha già la Prima frattura. Superlega, Manchester City fuori: il Chelsea potrebbe seguirlo a breve su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021) Il Manchester City non parteciperà più allae presto il Chelsea dovrebbe uscire. Laha già la, Manchester City fuori: il Chelsea potrebbe seguirlo a breve su Notizie.it.

Tutte le armi contro l'osteoporosi Il Sole 24 ORE Superlega, Manchester City fuori: il Chelsea potrebbe seguirlo a breve A poche ore dalla nascita della Superlega, il Manchester City si è già tirato fuori. Presto potrebbe toccare anche al Chelsea.

