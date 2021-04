Oggi la valutazione dell’Ema su Johnson and Johnson. In caso di via libera parte la somministrazione in Italia (Di martedì 20 aprile 2021) Vaccini, la valutazione dell’Ema su Johnson and Johnson e i casi di trombosi. L’Italia pronta ad avviare la somministrazione. Dopo la richiesta di sospensione negli Usa, arriva la valutazione dell’Ema sui casi di trombosi legati alla somministrazione del vaccino Johnson and Johnson. L’Italia pronta a distribuire il vaccino Con il via libera di Ema e Aifa, l’Italia si prepara a distribuire le dosi del vaccino Johnson&Johnson al momento ferme all’hub di Pratica di Mare. Per la precisione 184.000 dosi che ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 aprile 2021) Vaccini, lasuande i casi di trombosi. L’pronta ad avviare la. Dopo la richiesta di sospensione negli Usa, arriva lasui casi di trombosi legati alladel vaccinoand. L’pronta a distribuire il vaccino Con il viadi Ema e Aifa, l’si prepara a distribuire le dosi del vaccinoal momento ferme all’hub di Pratica di Mare. Per la precisione 184.000 dosi che ...

Advertising

news_mondo_h24 : Oggi la valutazione dell’Ema su Johnson and Johnson. In caso di via libera parte la somministrazione in Italia - MrKaralis : RT @GiovaQuez: L'Ema terrò oggi una conferenza stampa alle 17 sulla valutazione del vaccino Johnson & Johnson in relazione ai casi di tromb… - marcoregni : RT @GiovaQuez: L'Ema terrò oggi una conferenza stampa alle 17 sulla valutazione del vaccino Johnson & Johnson in relazione ai casi di tromb… - CiccioniSe : RT @GiovaQuez: L'Ema terrò oggi una conferenza stampa alle 17 sulla valutazione del vaccino Johnson & Johnson in relazione ai casi di tromb… - Ruffino_Lorenzo : RT @GiovaQuez: L'Ema terrò oggi una conferenza stampa alle 17 sulla valutazione del vaccino Johnson & Johnson in relazione ai casi di tromb… -