Napoli disorientato | Gattuso carica la squadra in vista della Lazio

Leggi su napolipiu

(Di martedì 20 aprile 2021) Ha ancora senso lottare per la qualificazione in Champions League? Se lo chiedono i giocatori delche giovedì affronteranno lain uno scontro diretto per cercare di raggiungere il quarto posto in classifica. Una posizione estremamente agognata fino a qualche giorno fa, ma che ora con la nascitaSuperlega sembra aver perso un minimo di fascino. La Uefa sta rispondendo con la Nuova Champions League e la volontà di espellere le squadre di Superlega dai campionati nazionali, ma un minimo di disorientamento c’è. E’ legittimo che i calciatori, anche quelli del, cerchino di capire cosa sta accadendo e quale sarà il loro futuro e soprattutto in quale competizione.: obiettivo Champions Gennarosa che ci potrebbe essere il pericolo di distrazione, ma il ...