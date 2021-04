Juventus, Federico Bernardeschi guarito dal Covid-19 (Di martedì 20 aprile 2021) Federico Bernardeschi è guarito dal Covid-19. Lo comunica la società bianconera tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Il calciatore “ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo“, si legge nella nota pubblicata martedì 20 aprile, “il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021)dal-19. Lo comunica la società bianconera tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Il calciatore “ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per-19 con esito negativo“, si legge nella nota pubblicata martedì 20 aprile, “il giocatore pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC“. SportFace.

