IEG | dal 27 aprile seconda Digital Green Weeks di Key Energy e Ecomondo

Leggi su quifinanza

(Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Tornano ledi Key. Il prossimo appuntamento con i webinar delle manifestazioni di Italian Exhibition Group, dedicate all’economia circolare e alle energie rinnovabili è in programma dal 27 al 29e verterà sul tema “Sustainable City & Low Carbon Economy”. “Parleremo di packaging e bioplastiche, smart waste tracking, compostaggio diffuso, simbiosi industriale e valorizzazione degli scarti agricoli, transizione urbana circolare – spiega la group band manager di Italian Exhibition Group, Alessandra Astolfi –. In una parola, di soluzioni integrate per una low carbon economy. Le, previste in 5 tappe, guideranno cosi` la community della...