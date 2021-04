Ida Platano | Scoppia la Passione con un Cavaliere di Uomini e Donne!

Advertising

vincenzovar89 : Ma Ida Platano ha 39 anni? ???? io scioccato! Sembra una ventenne! #UominieDonne - annakiara119 : RT @vale_enne: OGGESU DIO SANTO CHE HAI VERSATO IL TUO SANGUE PER I NOSTRI PECCATI SPIEGACI PERCHÉ HAI DOVUTO PUNIRCI PRIMA CON IL COVID E… - vincycernic95 : Ah ma è il momento di Ida Platano la piaga dell'Egitto #uominiedonne - vale_enne : OGGESU DIO SANTO CHE HAI VERSATO IL TUO SANGUE PER I NOSTRI PECCATI SPIEGACI PERCHÉ HAI DOVUTO PUNIRCI PRIMA CON IL… - antonellaa262 : Uomini e Donne, anticipazioni. Non solo Ida Platano, sono tanti i nuovi protagonisti che arrivano nel parterre del… -

Ultime Notizie dalla rete : Ida Platano

Se Gemma Galgani ha scelto di presentarsi in passerella come Madonn a mentre Isabella Ricci ha puntato sulla sensualità di Uma Thurman conquistando tutti,, tornata in trasmissione per ...come Jennifer Lopez a Uomini e Donne/ Tina Cipollari: "Sei Romina Power?" Gemma Galgani sfila come Madonna Gemma Galgani come Madonna per la nuova sfilata a Uomini e Donne dal tema "Come ...Ogni nuova edizione di Temptation Island crea curiosità e aspettative e la prossima non fa certo eccezione, soprattutto perché si vocifera che Rosa e ...Dopo l’addio al dating show da parte di Riccardo e Roberta, un altro ritorno sta sconvolgendo le dinamiche interne del programma di Maria De Filippi: Ida Platano. La dama bresciana si è detta pronta a ...