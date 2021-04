«Friends: The Reunion»: ci sarà anche Justin Bieber (Di martedì 20 aprile 2021) Da quando, il 10 aprile scorso, l’account Instagram di Friends ha annunciato la fine delle riprese dell’attesa reunion del cast rinviata più volte a causa del Covid e in arrivo presto su HBO Max, le voci su quello che vedremo e su quello che dobbiamo aspettarci hanno cominciato a rimbalzare in ogni angolo del web, lasciandoci intendere che, insieme al ritorno degli attori principali, ossia Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, ci sarà spazio anche per alcuni ospiti d’eccezione, incluso Justin Bieber. https://www.youtube.com/watch?v=qmaCXVYNuBc Leggi su vanityfair (Di martedì 20 aprile 2021) Da quando, il 10 aprile scorso, l’account Instagram di Friends ha annunciato la fine delle riprese dell’attesa reunion del cast rinviata più volte a causa del Covid e in arrivo presto su HBO Max, le voci su quello che vedremo e su quello che dobbiamo aspettarci hanno cominciato a rimbalzare in ogni angolo del web, lasciandoci intendere che, insieme al ritorno degli attori principali, ossia Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, ci sarà spazio anche per alcuni ospiti d’eccezione, incluso Justin Bieber. https://www.youtube.com/watch?v=qmaCXVYNuBc

Advertising

VOTATEPERLOU : RT @ariannaangelico: HO LETTERALMENTE SOLO DUE AMICHE DIRECTIONERS wanna be friends? :) sono simpatica veramente ve lo giuro i vote #Louie… - _Marco2808 : RT @Artamia: . . . Se quest'anno ci ha insegnato qualcosa, è la consapevolezza di quanto siano importanti i veri amici ... . . . If this ye… - Criseide7 : RT @ariannaangelico: HO LETTERALMENTE SOLO DUE AMICHE DIRECTIONERS wanna be friends? :) sono simpatica veramente ve lo giuro i vote #Louie… - millymansuh_ : RT @ariannaangelico: HO LETTERALMENTE SOLO DUE AMICHE DIRECTIONERS wanna be friends? :) sono simpatica veramente ve lo giuro i vote #Louie… - heidifwright : RT @ariannaangelico: HO LETTERALMENTE SOLO DUE AMICHE DIRECTIONERS wanna be friends? :) sono simpatica veramente ve lo giuro i vote #Louie… -