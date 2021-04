De Zerbi: “Superlega colpo di stato!” (Video) (Di martedì 20 aprile 2021) De Zerbi Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Milan, ha preso, con le sue dichiarazioni una chiara posizione sulla neonata Superlega. Superlega? Sono molto toccato, e arrabbiato, per questa cosa tanto che ieri con la squadra ne abbiamo parlato per mezz’ora. Questo equivale ad un colpo di stato nel calcio, sia nei contenuti che nelle modalità. Nei contenuti perchè il calcio è di tutti ed è meritocratico, nelle modalità perchè si poteva fare alla luce del sole invece dei comunicati congiunti a mezzanotte È un comportamento che va a ledere un diritto che non è solo circoscritto al calcio, il diritto che il più debole possa farsi strada, come se non potesse sognare un futuro più bello di quello che dice la sua provenienza, come se un figlio di un ... Leggi su retecalcio (Di martedì 20 aprile 2021) DeRoberto De, allenatore del Sassuolo nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Milan, ha preso, con le sue dichiarazioni una chiara posizione sulla neonata? Sono molto toccato, e arrabbiato, per questa cosa tanto che ieri con la squadra ne abbiamo parlato per mezz’ora. Questo equivale ad undi stato nel calcio, sia nei contenuti che nelle modalità. Nei contenuti perchè il calcio è di tutti ed è meritocratico, nelle modalità perchè si poteva fare alla luce del sole invece dei comunicati congiunti a mezzanotte È un comportamento che va a ledere un diritto che non è solo circoscritto al calcio, il diritto che il più debole possa farsi strada, come se non potesse sognare un futuro più bello di quello che dice la sua provenienza, come se un figlio di un ...

