Come scongiurare l’incubo delle “tre Libie”. Ecco il modello Irini (Di martedì 20 aprile 2021) “Whatever it takes, l’Europa deve salvare la Libia”. Si è concluso così, ieri, il webinar organizzato dall’operazione europea Irini, al comando dell’ammiraglio Fabio Agostini (qui è possibile rivedere la diretta), in collaborazione con la Sioi, primo passo di “Shade Med”, un percorso di eventi che condurrà fino alla conferenza in autunno, per affrontare in maniera aperta ed efficace il dibattito sulla sicurezza del Mediterraneo. Sono intervenuti il presidente della Sioi, Franco Frattini, il comandante Agostini, il vice capo delegazione dell’Unione europea il Libia con delega agli affari politici, stampa e informazione, Nadim Karkutli, e il capo missione della European Union border assistance mission in Libya (Eubam), Natalina Cea. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE “L’eventuale partizione della Libia in due o tre entità, dopo le prossime elezioni di dicembre, sarebbe un ... Leggi su formiche (Di martedì 20 aprile 2021) “Whatever it takes, l’Europa deve salvare la Libia”. Si è concluso così, ieri, il webinar organizzato dall’operazione europea, al comando dell’ammiraglio Fabio Agostini (qui è possibile rivedere la diretta), in collaborazione con la Sioi, primo passo di “Shade Med”, un percorso di eventi che condurrà fino alla conferenza in autunno, per affrontare in maniera aperta ed efficace il dibattito sulla sicurezza del Mediterraneo. Sono intervenuti il presidente della Sioi, Franco Frattini, il comandante Agostini, il vice capo delegazione dell’Unione europea il Libia con delega agli affari politici, stampa e informazione, Nadim Karkutli, e il capo missione della European Union border assistance mission in Libya (Eubam), Natalina Cea. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE “L’eventuale partizione della Libia in due o tre entità, dopo le prossime elezioni di dicembre, sarebbe un ...

Advertising

SIOItweet : RT @formichenews: ???? Come scongiurare l’incubo delle “tre Libie”. Ecco il modello Irini ??L'articolo di @MarcoBattaglia_ ?? ??https://t.co… - MarcoBattaglia_ : RT @formichenews: ???? Come scongiurare l’incubo delle “tre Libie”. Ecco il modello Irini ??L'articolo di @MarcoBattaglia_ ?? ??https://t.co… - formichenews : ???? Come scongiurare l’incubo delle “tre Libie”. Ecco il modello Irini ??L'articolo di @MarcoBattaglia_ ?? ??… - __santino992 : RT @ultimenotizie: Il segretario di Sinistra Italiana #Fratoianni annuncia la presentazione di un’interrogazione al governo per chiedere qu… - robylum : RT @ultimenotizie: Il segretario di Sinistra Italiana #Fratoianni annuncia la presentazione di un’interrogazione al governo per chiedere qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Come scongiurare Genoa, Preziosi: 'Superlega? Alcuni club vogliono più soldi dall'Uefa, serve un ripensamento' ... però, ritiene che si tratti soltanto di uno stratagemma per ricevere più denaro dalla Uefa come ... Sono sicuro che anche i tifosi saranno determinanti per scongiurare tutto questo. Club così forti, se ...

Consiglio Regionale, interrogazione di Bianconi su problemi risorsa idrica ... chiarendo altresì cosa verrà fatto per scongiurare e prevenire ogni potenziale rischio per la ... ma contraddizioni evidenti come quelle che riguardano la mancata tutela delle risorse naturali non ...

Super League: una congiura difficile da scongiurare - Sportmediaset Sport Mediaset Super League: una congiura difficile da scongiurare "The SuperLeague, the best clubs, the best players, every week". Questo è lo slogan che campeggia sul sito della neonata SuperLeague: i migliori club, i migliori giocatori, ogni settimana". Se poi non ...

Imprese sempre più indebitate (+30%): perché solo la sospensione delle rate può scongiurare i fallimenti Il governo si pepara a prorogare la moratoria sui rimborsi dei finanziamenti, ma il rischio default resta in agguato. Boom dell'importo medio richiesto ...

... però, ritiene che si tratti soltanto di uno stratagemma per ricevere più denaro dalla Uefa... Sono sicuro che anche i tifosi saranno determinanti pertutto questo. Club così forti, se ...... chiarendo altresì cosa verrà fatto pere prevenire ogni potenziale rischio per la ... ma contraddizioni evidentiquelle che riguardano la mancata tutela delle risorse naturali non ..."The SuperLeague, the best clubs, the best players, every week". Questo è lo slogan che campeggia sul sito della neonata SuperLeague: i migliori club, i migliori giocatori, ogni settimana". Se poi non ...Il governo si pepara a prorogare la moratoria sui rimborsi dei finanziamenti, ma il rischio default resta in agguato. Boom dell'importo medio richiesto ...