Amore a prima vista: ecco come si sono conosciuti Vera Gemma dell’Isola e Jeda (Di martedì 20 aprile 2021) Vera Gemma e Jeda sono separati da ben 28 anni di differenza. Una coppia molto particolare, non solo per la differenza di età, ma anche per il modo in cui si sono conosciuti. Si tratta di una delle tante coppie nate sul web, se non fosse che lei è la figlia di Giuliano Gemma e lui è un musicista trap. Vera Gemma nello spettacolo Vera Gemma si potrebbe dire nata e cresciuta all’interno del mondo dello spettacolo, complice anche il fatto di avere un padre del calibro di Giuliano Gemma, regista di western molto popolari. Ha fatto il suo ingresso nel cinema a soli 16 anni per poi rimanerci in seguito. Ha lavorato sul set di ‘La Sindrome di Stendhal’ e ‘Scarlet Diva’, oltre ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 20 aprile 2021)separati da ben 28 anni di differenza. Una coppia molto particolare, non solo per la differenza di età, ma anche per il modo in cui si. Si tratta di una delle tante coppie nate sul web, se non fosse che lei è la figlia di Giulianoe lui è un musicista trap.nello spettacolosi potrebbe dire nata e cresciuta all’interno del mondo dello spettacolo, complice anche il fatto di avere un padre del calibro di Giuliano, regista di western molto popolari. Ha fatto il suo ingresso nel cinema a soli 16 anni per poi rimanerci in seguito. Ha lavorato sul set di ‘La Sindrome di Stendhal’ e ‘Scarlet Diva’, oltre ...

