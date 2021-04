Zaia | “Solidarietà assoluta a Matteo Salvini”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 19 aprile 2021) VENEZIA – “”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca(foto), commenta il rinvio a giudizio del leader della Lega, che “mette completamente in discussione il raggio d’azione di un uomo di governo che, nel rispetto della legge, ha esercitato la funzione di difendere i propri cittadini e i confini dello Stato. Illuminanti in questo senso le parole dell’avvocato Bongiorno: la nave è stata per giorni in giro per il Mediterraneo, altre comunità si erano offerte per gli sbarchi, ma il pensiero di chi comandava il battello era evidentemente quello di approdare soltanto ed esclusivamente in Italia”. Per“ci troviamo insomma alla messa in discussione delle decisioni di un Ministro, decisioni che occorre invece difendere e sostenere fino in ...