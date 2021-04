Stefania Orlando parteciperà a Temptation Island insieme a Simone? l’indiscrezione

(Di lunedì 19 aprile 2021)potrebbe essere una nuova concorrente di? le sue parole non lasciano dubbi. Lei e il suo compagnoGianlorenzi potrebbero confermare la loro partecipazione al programma. Vediamocosa ha confessato l’ex vipponaFracasso eGianlorenzi possibili nuovi concorrenti diNelle ultime ore un ex concorrente del Gf Vip è tornata al centro dei riflettori. Stiamo parlando di. La cantante ha rilasciato un’intervista radiofonica in cui ha confessato di una possibile partecipazione a Tempatational suo compagno. Laè fidanzata con ...

Advertising

IlContiAndrea : Domenica ad #AvantiUnAltro “Vizi vs Nuove Frontiere”. Come caposquadra Stefania Orlando e il duo comico de I Sanson… - Costanzo : Complici nella vita, ma anche sul palco: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando cantano al #MaurizioCostanzoShow??… - MediasetPlay : Tocchiamo una polemica e serviamo un caffeuccio approfittando della presenza di Stefania Orlando... Twittate con… - GiuseppeporroIt : Stefania Orlando rivela cosa pensa delle coppie nate al GF, i Prelemi e i Zengavò: ecco le sue dolci parole… - MondoTV241 : Cosa ne pensate delle parole di Stefania Orlando? #ElisabettaGregoraci #PierpaoloPretelli #GiuliaSalemi #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip . Intervistata da Giada di Miceli al programma radiofonico Non Succederà Più, l'amatissima conduttrice si è sbilanciata ...Ad uscire più forti di prima dal GF Vip, oltre a, anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: i due hanno rinvigorito la propria popolarità e hanno persino trovato l'amore tanto da essere conosciuti oramai con i 'Prelemi'. Per il ...Stefania Orlando è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Intervistata da Giada di Miceli al programma radiofonico Non Succederà Più, l'amatissima condu ...Ad ‘Avanti un altro pure di sera’ Stefania Orlando è stata protagonista di un simpatico siparietto insieme a Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La showgirl ed ex gieffina ha ...