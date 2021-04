Sky, ottimi ascolti per le gare di Formula Uno e MotoGp (Di lunedì 19 aprile 2021) ottimi ascolti per i motori. Ieri il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna di Formula Uno, live dalle 15 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, ha ottenuto un milione e 322 mila spettatori medi, con 2 milioni 839 mila spettatori unici, pari al 6,7% di share. Molto seguiti anche gli studi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 19 aprile 2021)per i motori. Ieri il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna diUno, live dalle 15 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, ha ottenuto un milione e 322 mila spettatori medi, con 2 milioni 839 mila spettatori unici, pari al 6,7% di share. Molto seguiti anche gli studi L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Notizie Sky, ottimi ascolti per le gare di Formula Uno e MotoGp: Ottimi ascolti per i motori. Ieri il GP del Made… - 68Cliffs : @_dajedepunta_ @ASRomaMe Su questo argomento seguo l'inviato di skytg24 Pio D'Emilia che vive in Giappone e che fa… - fvalensise : @scioccobasitaa @eccomiqua1947 @janavel7 Sky mi piace molto. Ma quando la #rai smette di voler somigliare alle reti… -