Prudenti i Listini europei. Dividend day a Piazza Affari

(Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L’incertezza si avverte anche sulladi Milano che si posiziona sulla linea di parità, nel giorno del primo appuntamento della stagione deii a. Sul mercato valutario, lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,36%. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,54%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 63,24 dollari per barile. Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +100 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,73%. Tra gli indici di Eurolandia incolore Francoforte, che non registra ...