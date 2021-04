Navalny trasferito in carcere con ospedale (Di lunedì 19 aprile 2021) Alexei Navalny è stato trasferito nella colonia penale Ik-3 della regione di Vladimir. Lo rendono noto le autorità regionali assicurando che le sue condizioni di salute “sono soddisfacenti” e che gli è stata prescritta una terapia a base di vitamine. Lo stretto collaboratore del dissidente, Ivan Zhdanov, denuncia che alla Ik-3 vengono trasferiti i malati gravi. Il trasferimento di Navalny è quindi “l’ammissione da parte del torturatore” delle sue reali condizioni di salute, aggiunge. L’entourage di Navalny sabato ha denunciato che l’oppositore è in gravissime condizioni e che rischia di morire. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021) Alexeiè statonella colonia penale Ik-3 della regione di Vladimir. Lo rendono noto le autorità regionali assicurando che le sue condizioni di salute “sono soddisfacenti” e che gli è stata prescritta una terapia a base di vitamine. Lo stretto collaboratore del dissidente, Ivan Zhdanov, denuncia che alla Ik-3 vengono trasferiti i malati gravi. Il trasferimento diè quindi “l’ammissione da parte del torturatore” delle sue reali condizioni di salute, aggiunge. L’entourage disabato ha denunciato che l’oppositore è in gravissime condizioni e che rischia di morire. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

