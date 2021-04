Nasce la SuperLega con Juve | Inter e Milan L’ira della Uefa | “Chi aderisce fuori da tutti i tornei”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr –lae spacca in due il calcio europeo: “Dodici club europei hanno annunciato un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata dai club fondatori”. Così inizia il comunicato diramato dopo la mezzanottenuovache dà vita a un nuovo campionato continentale, in stile Nba, che partirà “il più presto possibile”. Tra i club fondatori ci sono le italiane, oltre alle spagnole Barcellona, Atletico e Real Madrid, e alle inglesi Manchester United e City, Chelsea, Tottenham, Arsenal e Liverpool. Non aderiscono i club di Francia e Germania. Andrea Agnelli si dimette dall’Eca: è il primo vicepresidenteLa ...

La notizia della fondazione dellaha scosso il calcio: ecco il retroscena sulla posizione di Agnelli con la UEFAla: Juve, Inter e Milan figurano tra i 12 club fondatori. La notizia ha sconvolto il mondo del calcio con i comunicati che si susseguono tra l'eccitamento e la delusione, soprattutto ...La Federazione Internazionale accusa i club fondatori delladi non volere partecipare alla 'solidarietà nel calcio' e a 'un modello di ridistribuzione equa che possa aiutare a sviluppare il ...Gary Neville usa le parole come disgusto e disgrazia per definire la Superlega di calcio. Una lega che nasce come club esclusivo con soli venti partecipanti fissi e che non viene guadagnata sul campo.Nasce nella notte la Superlega, 12 club europei si mettono in proprio e danno vita ad una competizione i cui strascichi saranno numerosi ...