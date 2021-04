Napoli, Manolas si riprende la scena: i dati del difensore partenopeo (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo qualche prestazione sottotono il centrale del Napoli Kostas Manolas è tornato a grandi livelli. I numeri in campo parlano da soli Dopo alcune prove sottotono il difensore greco del Napoli Kostas Manolas si è ripreso la scena. Le statistiche ieri contro l’Inter al Diego Armando Maradona parlano chiaro. Manolas ha dominato sul piano fisico, come riporta il Corriere dello Sport, contro due avversari non facili come Lukaku e Hakimi, mettendo a segno anche una percentuale di passaggi completati non da poco, con il 98%. A questo dato si aggiungono anche 8 recuperi palla decisivi, al pari del compagno di reparto Koulibaly con cui ha ritrovato una perfetta sintonia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo qualche prestazione sottotono il centrale delKostasè tornato a grandi livelli. I numeri in campo parlano da soli Dopo alcune prove sottotono ilgreco delKostassi è ripreso la. Le statistiche ieri contro l’Inter al Diego Armando Maradona parlano chiaro.ha dominato sul piano fisico, come riporta il Corriere dello Sport, contro due avversari non facili come Lukaku e Hakimi, mettendo a segno anche una percentuale di passaggi completati non da poco, con il 98%. A questo dato si aggiungono anche 8 recuperi palla decisivi, al pari del compagno di reparto Koulibaly con cui ha ritrovato una perfetta sintonia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

annatrieste : Peraltro non è tanto la parata di Meret ma l'intervento di Manolas. Vabbè Burlon ma al Napoli non ci puoi fare pure… - anperillo : Pareggio giusto, davvero un bel #Napoli, in grado di interrompere la striscia di vittorie consecutive dell’#Inter.… - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, esaltante #Manolas: rivincita personale e collettiva - stomalissimo : RT @RaffaeleDeSa: #NapoliInter - Il #Napoli scippa un punto alla capolista e rimane in scia, portandosi a -2 dalla Juventus. Ottima partita… - cn1926it : #CdS esalta #Manolas: “#Kostas è tornato, grande notte per lui! C’è un dato che parla chiaro” -