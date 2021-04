(Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - Joseè statodal. Il licenziamento dello Special One, inizialmente anticipata dal Telegraph, è stata ufficializzata dal club londinese. L'esonero è arrivato dopo il pareggio di ieri contro l'Everton e il settimo posto in Premier League: "Il club annuncia che Josée il suo staff tecnico formato da Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni Cerra sono stati sollevati dai loro compiti". Fuori dall'Europa League per mano della Dinamo Zagabria, la panchina deldovrebbe essere ora affidata fino al termine della stagione all'allenatore dell'Under 23, Ryan Mason. L'esonero del tecnico portoghese arriva in un momento cruciale per gli Spurs. Ilha appena annunciato l'adesione, come fondatore, al progetto della ...

Advertising

DiMarzio : #Tottenham, esonerato #Mourinho: confermato l'addio, si attende il comunicato ufficiale @SkySports - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? José #Mourinho è stato esonerato dal Tottenham ?? - ZZiliani : #Mourinho esonerato. Il #Tottenham andava male, ma pare che Mou si sia rifiutato di fare allenare i giocatori in se… - skillandbet : Mourinho esonerato dal Tottenham perché in disaccordo con la scelta societaria di partecipare alla European Super L… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Tottenham, UFFICIALE: esonerato #Mourinho. La scelta fino a fine stagione -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho esonerato

Terremoto al Tottenham. Joséè stato, tre giorni dopo il pareggio per 2 - 2 in casa dell'Everton di Carlo Ancelotti. Al suo posto al momento è stato scelto Ryan Mason dall'under 23. Il tecnico portoghese ...La conferma è arrivata in mattinata dall'Inghilterra, Joséè statodal Tottenham dopo gli ultimi risultati negativi. In arrivo il comunicato ufficiale nelle prossime ore, lo Special One paga una stagione complicata: gli Spurs infatti sono ...José Mourinho è stato esonerato dalla carica di allenatore del Tottenham. La notizia è trapelata sui media inglesi nella mattinata di lunedì: allo Special One è stato fatale il pareggio con l‘Everton ...José Mourinho non è più il manager del Tottenham. Il club londinese, settimo in Premier League dopo 32 partite, ha annunciato di aver sollevato il manager portoghese dal suo incarico. "Il club - si le ...