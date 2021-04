Mazzola | “Super Lega? Non saprei | la proverei un anno e poi valuterei”

(Di lunedì 19 aprile 2021) La stella della grande Inter, Sandro, ha parlato a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1, in merito ovviamente alla, ammettendo come la curiosità di provarla ci sia, e poi valutare il da farsi. Queste le sue parole: “Lami sembra una cosa un po’ strana, le altre squadre ritenute meno importanti cosa fnel caso si parta? Forse si potrebbe provare unper poi stabilire se è valida oppure no, facendo giocare anche nella Serie A le tre squadre citate. Non so che dire onestamente. Vedremo”. Foto: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

"La Superlega mi sembra una cosa un po' strana, le altre squadre ritenute meno importanti cosa fanno? Forse si potrebbe provare un anno per poi stabilire se è valida oppure no, facendole giocare anche ...In moltissimi si sono schierati contro la neonata Superlega, format che vede come fondatori 12 top club tra cui anche Juventus, Inter e Milan. In tutto il mondo le reazioni non hanno tardato ...