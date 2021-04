(Di lunedì 19 aprile 2021) In Europa vola, in campionato stenta. La stagione dellasi può riassumere così. Dopo aver conquistato la semifinale di Europa League i giallorossi cadono in campionato, di nuovo, e dicono forse addio definitivamente al sogno Champions League. Contro il Torino è stata la squadra dia passare in vantaggio con Borja Mayoral, poi è crollata alla distanza. Il Torino, affamato di punti, ha trovato il pareggio e il sorpasso. Poi l’ha chiusa con Rincon. Adesso con 30 punti vede la salvezza, lacon un’altra sconfitta saluta, forse, il. Perè anchedelle energie spese in Europa: “Abbiamo giocato 2 giorni fa – ha detto l’allenatore ai canali ufficiali del club – e abbiamo cambiato molto. Abbiamo problemi con terzini e difensori, ma se ...

Advertising

italiaserait : La Roma cade ancora, Fonseca: “Colpa mia, ora quarto posto difficile” - TargatoCN : Volley A2/F - Risultati e classifica della Pool Promozione: cade la capolista Roma e la Lpm Bam Mondovì ora è a 'so… - romanewseu : La Roma cade contro il #Torino, la strada per la Champions si fa buia #ASRoma #RomanewsEU - SilviaZaccaria : RT @monti_simbruini: Si è proprio di questi minuti del 18 aprile che a #Filettino (Fr) la neve cade fitta creando un'atmosfera natalizia! S… - ruben_romano10 : @poeticabevuta Sempre e prima di tutto Forza Roma. Ma se un figlio fà male le cose lo sostengo ma anche lo correggo… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma cade

Corriere dello Sport.it

Ladi Fonsecainfatti per 3 - 1 sul campo del Torino , dando probabilmente il definitivo addio alle ambizioni europee attraverso il campionato. Il tecnico portoghese sceglie infatti ...... da stampe popolari a manoscritti medievali, a fotogrammi dacittà aperta o da La dolce vita ". il gesto del morente il cui braccioverso terra, il "braccio della morte"; è l'occasione per ...ROMA TORINO – In campionato la Roma procede a singhiozzi, non riesce a trovare continuità in questo girone di ritorno. Alla vittoria di Bologna i giallorossi non riescono ad aggiungere altri tre punti ...La capolista concede un pareggio al Napoli dopo undici vittorie consecutive, il Milan mantiene il ritmo mentre l’Atalanta batte la Juventus e la scavalca in classifica Serie A, 31esima giornata – Dopo ...