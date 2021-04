La Juve vola in Borsa per la Superlega: +8,5% in apertura (Di lunedì 19 aprile 2021) Gli investitori sembrano pronti a scommettere sulla Superlega. Il titolo Juventus, nonostante la sconfitta con l’Atalanta, balza a Piazza Affari a inizio seduta di contrattazioni dopo l’annuncio di stanotte: le azioni hanno aperto con un rialzo superiore all’8,5%. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) Gli investitori sembrano pronti a scommettere sulla. Il titolontus, nonostante la sconfitta con l’Atalanta, balza a Piazza Affari a inizio seduta di contrattazioni dopo l’annuncio di stanotte: le azioni hanno aperto con un rialzo superiore all’8,5%. L'articolo

