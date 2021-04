Inter, Costacurta: “Essere lì davanti ti rende imbattibile, sensazione positiva. Eriksen? Sono convinto di una cosa” (Di lunedì 19 aprile 2021) Può succedere qualcosa di strano come l'autogol ma l'Inter non ha perso la fiduciaQueste e dichiarazioni dell'ex difensore del Milan Alessandro "Billy" Costacurta, Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, per analizzare il pareggio dell'Inter contro il Napoli nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A, andato in scena allo stadio "Diego Armando Maradona".VIDEO Napoli-Inter, Conte esalta Eriksen: “Non posso che Essere soddisfatto, Christian si è ritrovato”"Quando sei davanti, ti senti veramente forte, positivo: ti senti imbattibile, è una sensazione positiva. Può succedere qualcosa di strano come l'autogol ma l'Inter non ha perso la ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 aprile 2021) Può succedere qualdi strano come l'autogol ma l'non ha perso la fiduciaQueste e dichiarazioni dell'ex difensore del Milan Alessandro "Billy"venuto negli studi di Sky Calcio Club, per analizzare il pareggio dell'contro il Napoli nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A, andato in scena allo stadio "Diego Armando Maradona".VIDEO Napoli-, Conte esalta: “Non posso chesoddisfatto, Christian si è ritrovato”"Quando sei, ti senti veramente forte, positivo: ti senti, è una. Può succedere qualdi strano come l'autogol ma l'non ha perso la ...

