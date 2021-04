Grillo: “Mio figlio non ha fatto niente, arrestate me” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Ormai sono due anni, sono stufo. Se dovete arrestare mio figlio, perché non ha fatto niente, allora arrestate anche me perché ci vado io in galera”. In un video postato sul suo Blog, l’ira del garante M5S Beppe Grillo, che prende le difese del figlio Ciro, accusato di stupro insieme ad altri suoi tre amici. “Mio figlio è su tutti i giornali come uno stupratore seriale insieme ad altri tre ragazzi. Voglio chiedervi, voglio una spiegazione sul perché un gruppo di stupratori seriali, compreso mio figlio, non sono stati arrestati. Perché non li avete arrestati?” dice Grillo. “La legge dice che gli stupratori vengono presi e messi in galera, interrogati in galera o ai domiciliari. Sono lasciati liberi per due anni… Perché non li avete ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021) “Ormai sono due anni, sono stufo. Se dovete arrestare mio, perché non ha, alloraanche me perché ci vado io in galera”. In un video postato sul suo Blog, l’ira del garante M5S Beppe, che prende le difese delCiro, accusato di stupro insieme ad altri suoi tre amici. “Mioè su tutti i giornali come uno stupratore seriale insieme ad altri tre ragazzi. Voglio chiedervi, voglio una spiegazione sul perché un gruppo di stupratori seriali, compreso mio, non sono stati arrestati. Perché non li avete arrestati?” dice. “La legge dice che gli stupratori vengono presi e messi in galera, interrogati in galera o ai domiciliari. Sono lasciati liberi per due anni… Perché non li avete ...

