GdS – Inter, ora Eriksen è al centro del progetto: il gol al Napoli il sigillo (Di lunedì 19 aprile 2021) Christian Eriksen al centro dell’Inter Continua il buon momento di Eriksen con la maglia dell’Inter a cui regala un punto più che prezioso con il Napoli. Il danese, complice un mercato di gennaio bloccato, è rientrato nelle rotazioni di Conte fino a diventarne un perno importante. “A distanza di tempo, i dubbi sulla personalità e sulla possibilità di adattarsi a un calcio più tattico del danese sono stati spazzati via a suon di prestazioni complete, non solo da queste due giocate. Ormai l’ex Tottenham è al centro dell’Inter, in campo e fuori, nelle gerarchie di Conte e nella considerazione del club che non ha più intenzione di metterlo in vetrina per il miglior offerente”. (fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo <em>GdS</em> – ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Christianaldell’Continua il buon momento dicon la maglia dell’a cui regala un punto più che prezioso con il. Il danese, complice un mercato di gennaio bloccato, è rientrato nelle rotazioni di Conte fino a diventarne un perno importante. “A distanza di tempo, i dubbi sulla personalità e sulla possibilità di adattarsi a un calcio più tattico del danese sono stati spazzati via a suon di prestazioni complete, non solo da queste due giocate. Ormai l’ex Tottenham è aldell’, in campo e fuori, nelle gerarchie di Conte e nella considerazione del club che non ha più intenzione di metterlo in vetrina per il miglior offerente”. (fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo GdS – ...

Advertising

it_inter : ErikSI, a Napoli un altro passo verso lo scudetto: errore di #Handanovic, perla del danese GDS - fcin1908it : Gds – Napoli-Inter, la moviola: Barella-Insigne, giusto far giocare. Zielinski-De Vrij… - Electrified_Acc : Nasce la Superlega con Inter, Juve, Milan e altri 9 club europei: come funzionerà e cosa cambia.… - FcInterNewsit : GdS - Inter leader per punti fatti in Europa: +1 sul City. Eriksen uomo della svolta - infoitsport : Prima GdS - Superlega? Super no. Inter, ErikSì -