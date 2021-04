Friends: The Reunion, Justin Bieber comparirà in un cameo (Di lunedì 19 aprile 2021) Justin Bieber comparirà in un cameo nell'attesa Reunion di Friends, in arrivo su HBO Max, con indosso un costume ben noto ai fan della sitcom. L'attesa Reunion di Friends in arrivo su HBO Max vedrà la presenza in un cameo della popstar Justin Bieber, che affiancherà i protagonisti Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matthew Perry e Matt LeBlanc. Durante le riprese dello speciale pare che Justin Bieber indossasse lo stesso costume di Spudnik visto nel finale dell'ottava stagione. Il costume da patata, in origine, era indossato dal personaggio di Ross (David Schwimmer). Nonostante il costume imbarazzante, pare che Justin ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 aprile 2021)in unnell'attesadi, in arrivo su HBO Max, con indosso un costume ben noto ai fan della sitcom. L'attesadiin arrivo su HBO Max vedrà la presenza in undella popstar, che affiancherà i protagonisti Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matthew Perry e Matt LeBlanc. Durante le riprese dello speciale pare cheindossasse lo stesso costume di Spudnik visto nel finale dell'ottava stagione. Il costume da patata, in origine, era indossato dal personaggio di Ross (David Schwimmer). Nonostante il costume imbarazzante, pare che...

