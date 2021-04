Fast & Furious 6: la scena del barbecue e quella battuta improvvisata (Di lunedì 19 aprile 2021) Durante la scena del barbecue di Fast & Furious 6 Dwayne Johnson improvvisò una battuta che piacque moltissimo al regista Justin Lin. Durante la celebre scena del barbecue presente in Fast & Furious 6 ci fu un memorabile scambio di battute spinte tra Tyrese Gibson e Dwayne Johnson: la battuta improvvisata pronunciata da quest'ultimo piacque moltissimo a Justin Lin, il regista del film, e fu quindi inserita nella versione finale della pellicola. Durante la scena, non appena Hobbs arriva al barbecue, Roman lo schernisce dicendo: "Credo che sia meglio nascondere l'olio per bambini", al che Hobbs risponde: "E tu copriti ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 aprile 2021) Durante ladeldi6 Dwayne Johnson improvvisò unache piacque moltissimo al regista Justin Lin. Durante la celebredelpresente in6 ci fu un memorabile scambio di battute spinte tra Tyrese Gibson e Dwayne Johnson: lapronunciata da quest'ultimo piacque moltissimo a Justin Lin, il regista del film, e fu quindi inserita nella versione finale della pellicola. Durante la, non appena Hobbs arriva al, Roman lo schernisce dicendo: "Credo che sia meglio nascondere l'olio per bambini", al che Hobbs risponde: "E tu copriti ...

Advertising

i_Apatica : RT @emptygodd: dai piantatela di rompere il supercazzo che c’è fast and furious su italia uno - i_Apatica : RT @aallessiiia: il modo in cui amo fast and furious - kraxxdz : qui cash cup mo fast - aallessiiia : il modo in cui amo fast and furious - KurganGang : RT @Crimini_Dem: Ci siamo fatti americani. È normale che qui ritroviamo tutti i miserabili problemi degli USA, dalla droga alla mafia, dai… -