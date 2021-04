Export | conclusa con successo ‘Belt and Road Exhibition'

Ultime Notizie dalla rete : Export conclusa

Adnkronos

...7 miliardi, per il 41% all', risultato meno pesante della moda per adulti ma che riporta il ... come dimostra la campagna - vendite per il prossimo autunno - inverno, appena. "Difficile ......arriviamo così ai giorni nostri e alla maxi commessa che ha portato in orbita il valore dell'... Regeni, Di Maio risponde alle accuse: "La vendita delle armi all'Egitto non è" ; 2. ...Castello d’Agogna Concluso il negoziato per l'esportazione di riso italiano in Cina: lo ha comunicato il ministero delle Politiche agricole. «Così i cinesi potranno apprezzare il risotto e il riso ita ...(ANSA) - ROMA, 16 APR - Peggio del previsto. Le imprese lattiero casearie italiane erano già preparate ad una contrazione dell'export dei formaggi, ma non in ragione del 15% in volume e del 18% in val ...