“È nato Enrico”: l’annuncio in diretta. “Mi tremano le gambe, sono emozionatissimo” (Di lunedì 19 aprile 2021) Un’apertura di puntata dolcissima a Mattino Cinque, che nel nuovo appuntamento di lunedì 19 aprile 2021, sempre in diretta, con in studio Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha inaugurato la settimana con una lieta notizia: è nato il piccolo Enrico. “È stato un weekend intenso, venerdì è nato mio figlio Enrico”, ha detto emozionato il giornalista e conduttore del programma mattutino della rete ammiraglia Mediaset mentre sullo schermo dello studio televisivo si mostrava la foto della manina del piccolo. “Ringrazio mia moglie Tina che lo ha fatto una meraviglia. sono emozionato, mi tremano le gambe”. Francesco Vecchi, che ha poi voluto ringraziare i medici della Clinica Mangiagalli dov’è avvenuto il parto per la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Un’apertura di puntata dolcissima a Mattino Cinque, che nel nuovo appuntamento di lunedì 19 aprile 2021, sempre in, con in studio Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha inaugurato la settimana con una lieta notizia: èil piccolo. “È stato un weekend intenso, venerdì èmio figlio”, ha detto emozioil giornalista e conduttore del programma mattutino della rete ammiraglia Mediaset mentre sullo schermo dello studio televisivo si mostrava la foto della manina del piccolo. “Ringrazio mia moglie Tina che lo ha fatto una meraviglia.emozio, mile”. Francesco Vecchi, che ha poi voluto ringraziare i medici della Clinica Mangiagalli dov’è avvenuto il parto per la ...

