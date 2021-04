Def, sostegni adeguati e revisione del fisco: le richieste delle Associazioni di categoria (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – sostegni adeguati, una campagna di vaccinazione rapida, un cronoprogramma delle riaperture per le attività commerciali ma anche una revisione degli obblighi fiscali compatibili con l’attuale situazione economica. È quanto hanno chiesto al Parlamento le Associazioni di categoria convocate oggi in audizione di fronte alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato per il Def. “Servono sostegni adeguati e credito immediato”, ha dichiarato il direttore di Confesercenti, Mario Busoni. “In particolare, chiediamo di calcolare l’ammontare del contributo sulla base di una quota dei costi effettivamente sostenuti dall’imprenditore nell’anno 2020 e strettamente inerenti all’attività d’impresa, accompagnato dalla reintroduzione, almeno fino a dicembre, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) –, una campagna di vaccinazione rapida, un cronoprogrammariaperture per le attività commerciali ma anche unadegli obblighi fiscali compatibili con l’attuale situazione economica. È quanto hanno chiesto al Parlamento lediconvocate oggi in audizione di fronte alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato per il Def. “Servonoe credito immediato”, ha dichiarato il direttore di Confesercenti, Mario Busoni. “In particolare, chiediamo di calcolare l’ammontare del contributo sulla base di una quota dei costi effettivamente sostenuti dall’imprenditore nell’anno 2020 e strettamente inerenti all’attività d’impresa, accompagnato dalla reintroduzione, almeno fino a dicembre, ...

