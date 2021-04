Covid, la doppia mascherina è più efficace (Di lunedì 19 aprile 2021) Indossare una doppia mascherina può rappresentare una protezione più efficace contro Covid-19, non tanto per l'aumentata capacità di filtrazione, quanto per la diminuzione di eventuali spazi vuoti o aree di scarsa aderenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 aprile 2021) Indossare unapuò rappresentare una protezione piùcontro-19, non tanto per l'aumentata capacità di filtrazione, quanto per la diminuzione di eventuali spazi vuoti o aree di scarsa aderenza. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Covid, la doppia mascherina è più efficace - Affaritaliani : Covid: doppia mascherina più efficace perché migliora aderenza. Lo studio - dad0826 : @GuidoCrosetto Comunque mio padre vaccinato con doppia dose pfizer si è beccato il covid, in ospedale come al solit… - Gabriele_fisico : Si #passvaccinale mi sono vaccinato e non devo più sottostare alle regole di contrasto al covid perché le probabili… -