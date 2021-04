Come cambiano i colori delle regioni dal 19 aprile (Di lunedì 19 aprile 2021) (Foto: Massimo Di Vita/Getty Images)Da lunedì 19 aprile quasi tutta l’Italia è in zona arancione. Sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità (Iss), e Come confermato nell’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza solo Valle d’Aosta, Puglia e Sardegna restano in rosso, mentre la Campania passa in arancione. I dati dell’Iss evidenziano Come l’incidenza dei contagi sia in lenta discesa, dopo una forte flessione registrata la settimana scorsa, e che 11 regioni abbiano numeri da zona gialla. Tuttavia, per gli effetti del decreto del 31 marzo, che prorogano le misure previste del precedente decreto del 12 marzo, le zone gialle non verranno ripristinate fino al 26 aprile. Per cui Valle d’Aosta, Sardegna e Puglia sono in zona rossa. ... Leggi su wired (Di lunedì 19 aprile 2021) (Foto: Massimo Di Vita/Getty Images)Da lunedì 19quasi tutta l’Italia è in zona arancione. Sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità (Iss), econfermato nell’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza solo Valle d’Aosta, Puglia e Sardegna restano in rosso, mentre la Campania passa in arancione. I dati dell’Iss evidenzianol’incidenza dei contagi sia in lenta discesa, dopo una forte flessione registrata la settimana scorsa, e che 11abbiano numeri da zona gialla. Tuttavia, per gli effetti del decreto del 31 marzo, che prorogano le misure previste del precedente decreto del 12 marzo, le zone gialle non verranno ripristinate fino al 26. Per cui Valle d’Aosta, Sardegna e Puglia sono in zona rossa. ...

Advertising

gioremo98 : @livenoneflavia io pure, come cambiano le cose - ale5514683976 : @Sauter981037711 @SpudFNVPN 5 squadre cambiano le altre no ma a seconda di come va in nazionale e quelle 5 prendera… - poicipenso4 : @Carabaggio2 @ElenaGrwww Precisamente. Poi tocca capire gli equilibri come cambiano. Ma se la fanno come è prospett… - 71Dajack : @PotereaiSith Ma no, come una volta c'era la coppa delle fiere, poi diventata uefa... Le cose cambiano, è normale.… - MareMos63645927 : @DucaAndrea85 @cliexit_ Si si come no: non parli più di calcio da mezz'ora ma convincitene pure: ridi, piangi rotol… -