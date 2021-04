Cimiteri al collasso, il calvario di Lorella: “Mio marito in un deposito da mesi, dolore infinito” (Di lunedì 19 aprile 2021) Cimiteri al collasso, il calvario di Lorella. Il marito di Lorella è morto più di due mesi fa, l’11 febbraio. L’attesa per la cremazione è infinita: e così, oltre al dolore per la perdita dell’amore della sua vita, Lorella deve affrontare anche questo calvario. “Sta in in una bara senza copertura, di quelle per le cremazioni, ma dopo due mesi in che stato sarà, io più ci penso e più sto male”. “Mi hanno detto ‘signora suo marito è in un magazzino‘. Sta in in una bara senza copertura, di quelle per le cremazioni, ma dopo due mesi in che stato sarà, io più ci penso e più sto male. Non è giusto nei miei confronti, in quelli di mio marito e di tutti i ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 19 aprile 2021)al, ildi. Ildiè morto più di duefa, l’11 febbraio. L’attesa per la cremazione è infinita: e così, oltre alper la perdita dell’amore della sua vita,deve affrontare anche questo. “Sta in in una bara senza copertura, di quelle per le cremazioni, ma dopo duein che stato sarà, io più ci penso e più sto male”. “Mi hanno detto ‘signora suoè in un magazzino‘. Sta in in una bara senza copertura, di quelle per le cremazioni, ma dopo duein che stato sarà, io più ci penso e più sto male. Non è giusto nei miei confronti, in quelli di mioe di tutti i ...

