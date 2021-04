Borrell Ue sulla crisi ucraina | ' Preoccupante l' invio di 150mila soldati russi al confine con l' Ucraina'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Borrell sulla

'Non ho informazionisalute del prigioniero in questione e quindi non posso accettare le ... Il riferimento è alle parole dell'Alto rappresentante per la Politica estera dell'Ue, Josep, al ...outstream "E' il maggior concentramento militare dell'esercito russo al confine ucraino di sempre - continua- è chiaro che sia fonte di preoccupazione: quando dispieghi molte truppe, una ...Continuano le tensioni fra Kiev e Mosca, dopo lo spostamento di 150 mila soldati russi verso il confine ucraino. Unità navali della Flotta del Mar Nero russa hanno iniziato ...Il dispiegamento militare "più grande di sempre", avverte il capo della diplomazia europea. "La situazione è preoccupante" ma per ora i ministri degli Esteri non hanno fatto richiesta per nuove restri ...