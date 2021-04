Apex Legends Mobile porta il Battle Royale free-to-play di Respawn su smartphone

(Di lunedì 19 aprile 2021)ha annunciato attraverso un comunicato stampa una versione perdel suodi successo,inizierà il suo primo beta test regionale alla fine di questo mese, segnando l'inizio di una nuova era nei titolisu dispositivi mobili. La beta limitata inizierà con poche migliaia di giocatori in India e nelle Filippine e verrà successivamente estesa a più regioni e giocatori di tutto il mondo nei mesi a venire.è progettato appositamente per touchscreen, con controlli semplificati e ottimizzazioni ponderate che si traducono nel combattimento...

Da settimane, la community del battle royale di Respawn Entertainment e Electronic Arts,, è sull'attenti. Tra leak e rumor vari , tutti aspettano di capirci qualcosa dei nuovi contenuti in arrivo, tra nuove Leggende, nuove modalità e connessioni con il brand da cui, per certi ...Dopo Pathfinder, è il turno di Valkyrie, la nuova Leggenda di. Valkyrie è figlia del famoso Viper, pilota, e ha ereditato da suo padre l'amore per il volo ma non il suo senso del dovere.Respawn ha annunciato attraverso un comunicato stampa una versione per smartphone del suo battle royale di successo, Apex Legends. Apex Legends Mobile inizierà il suo primo beta test regionale alla fi ...Respawn Entertainment ha annunciato che Apex Legends arriverà infatti sui dispositivi mobile, in una nuovissima versione del gioco chiamata Apex Legends Mobile. Questo titolo sarà free-to-play e arriv ...