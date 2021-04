Amici 20, Rosa e l’eliminazione contro Deddy: “Non lo meritavo”. Lei ora chiarisce (Di lunedì 19 aprile 2021) Amici 20 ha avuto tra le sue grandi protagoniste Rosa Di Grazia. La ballerina sta facendo parlare molto di sé anche dopo l’eliminazione dal programma. Ora chiarisce un altro aspetto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 19 aprile 2021)20 ha avuto tra le sue grandi protagonisteDi Grazia. La ballerina sta facendo parlare molto di sé anche dopodal programma. Oraun altro aspetto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

rosa_e_deddy : RT @amothmasraggi: Dimmi che sei sottovalutato,senza dirmi che sei sottovalutato #Amici20 #amemici20 #serena #aka7even #tancredi #amici #de… - ginevra53666422 : RT @tuttiespertiqua: La persone che dicono povera Serena che ha sofferto di bullismo poi sono le prime che hanno rotto il cazzo da quando è… - LuigiLiccardo6 : RT @giuristapazza: Comunque Rosa fa per Deddy ad Amici come Chiara Ferragni per Fedez a Sanremo #Amici20 - annakiara119 : RT @Lucia46919627: Incredibile come le eliminazioni di Rosa e Martina, le due regine di Amici 20, siano state le più drammatiche. La loro… - infoitcultura : Amici, Rosa Di Grazia ammette: “Non meritavo di uscire più di qualcun’altro” -